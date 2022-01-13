Diyarbakır'da temizlenen evin avlusundan bir römork dolusu çöp çıktı
DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde çevreden atılan çöplerle çöp yığınına dönen evin avlusu belediye ekiplerince temizlendi. Evin avlusundan bir römork dolusu çöp çıktı.
DİYARBAKIR'ın Sur ilçesi İskenderpaşa Mahallesi Uçar Sokak'ta bir vatandaşın evinin avlusu çevredeki apartmanlardan atılan çöplerden dolayı çöp yığınına döndü.
Yapılan şikayeti değerlendiren Sur Belediyesi Temizlik Müdürlüğü ekipleri evin avlusu ve içerisinden bir römork dolusu çöp çıkardı.
Sokak sakinleri rahat nefes aldıkları için ekiplere teşekkür ettiler.
Sur Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Mehmet Şenyiğit, yapılan çalışmaları Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi'nin talimatı doğrultusunda ve vatandaşların da ihbarları üzerine yaptıklarını belirtti.