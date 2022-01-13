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Diyarbakır'da temizlenen evin avlusundan bir römork dolusu çöp çıktı

Diyarbakır'da temizlenen evin avlusundan bir römork dolusu çöp çıktı

DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde çevreden atılan çöplerle çöp yığınına dönen evin avlusu belediye ekiplerince temizlendi. Evin avlusundan bir römork dolusu çöp çıktı.

Diyarbakır'da temizlenen evin avlusundan bir römork dolusu çöp çıktı

DİYARBAKIR'ın Sur ilçesi İskenderpaşa Mahallesi Uçar Sokak'ta bir vatandaşın evinin avlusu çevredeki apartmanlardan atılan çöplerden dolayı çöp yığınına döndü.

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Diyarbakır'da temizlenen evin avlusundan bir römork dolusu çöp çıktı

Yapılan şikayeti değerlendiren Sur Belediyesi Temizlik Müdürlüğü ekipleri evin avlusu ve içerisinden bir römork dolusu çöp çıkardı.

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Diyarbakır'da temizlenen evin avlusundan bir römork dolusu çöp çıktı

Sokak sakinleri rahat nefes aldıkları için ekiplere teşekkür ettiler.

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Diyarbakır'da temizlenen evin avlusundan bir römork dolusu çöp çıktı

Sur Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Mehmet Şenyiğit, yapılan çalışmaları Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi'nin talimatı doğrultusunda ve vatandaşların da ihbarları üzerine yaptıklarını belirtti.

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