Diyarbakır'da telefonuna gelen 'bayram yardımı' linkini tıkladı bütün parasından oldu
DİYARBAKIR'da yaşayan Gurbet S., telefonuna gelen "Bayram'a özel devletten bin lira sosyal destek başvurusu için indir, kur ve yükle" yazılı linki tıklayınca bankada biriktirdiği parasından da oldu.
Diyarbakır'da yaşayan 2 çocuk annesi Gurbet S., telefonuna gelen 'Bayram'a özel devletten bin lira sosyal destek başvurusu için indir, kur ve yükle' mesajlı linki tıklamasıyla hayatının şokunu yaşadı. Telefon dolandırıcılarının hedefi olan talihsiz kadın, mesajı tıklamasıyla çocuğu için bankada biriktirdiği paradan oldu.
Bağlar ilçesinde yaşayan Gurbet S.'nin cep telefonuna 2 Temmuz'da bir mesaj geldi. Mesajda, 'Bayram'a özel devletten bin lira sosyal destek başvurusu için indir, kur ve yükle’ yazılı link yer aldı. Linki tıklayan Gurbet S., e-devlet hesabına yönlendirildi. Ne olduysa o an oldu. E-devlet hesabında böyle bir şeyin olmadığını gören Gurbet S., hesabından çıktı. Kapanan telefonunu tekrar açınca hayatının şokunu yaşadı. Çünkü hesabındaki 4 bin 500 lira uçmuştu.
“Gece saat 02.00 sularında telefonla uğraşırken, telefonum birden kapandı”
2 çocuk annesi 25 yaşındaki Gurbet S., 2 Temmuz'da kendisine mesaj geldiğini, mesajda 'Bayrama özel devletten bin lira sosyal destek başvurusu için indir, kur ve yükle’ yazıldığını söyledi. Mesajda bulunan linki tıkladığında e-devlet sayfasının çıktığını aktaran Gurbet S., olayı şöyle anlattı:
“Orası çıkınca güvenilir bir site olduğunu düşündüm. Direkt e-devlet şifremi girdim. Orada birkaç şey çıktı anlamadım. Direkt pandemi sayfasına girdim. Ondan sonra olumsuz bir cevap alınca kapattım telefonu. Ondan sonra telefonumu hiç kurcalamadım. Gece saat 02.00 sularında telefonla uğraşırken, telefonum birden kapandı. Açmaya çalıştım, açılmadı. Ben şarjı bitmiştir diye kapattım. Sabah olunca telefonumu şarja taktım, şarjda almadı ve telefonum çok ısınmıştı. Bir gün boyunca telefonum kapalıydı. Kapalıyken bana gelen mesaj rehberimdeki herkese giden kişilerin de rehberine gönderilmiş.”