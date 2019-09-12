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Diyarbakır'da PKK'lıların yola döşediği bomba infilak etti

Diyarbakır'ın Kulp ilçesi ile Muş arasında bulunan bölgede teröristler tarafından yola döşenen patlayıcının sivil aracın geçişi sırasında infilak etmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde teröristler tarafından yola döşenmiş olan  patlayıcı sivil aracın geçişi sırasında infilak etti. Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Olay sonrasında bölgeye çok sayıda ambulans, UMKE ve ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan 13 kişinin Kulp Devlet Hastasi'ne kaldırıldığı belirtildi.

Valilik açıklama yaptı: 4 vatandaşımız şehit oldu

Diyarbakır Valiliği'nden konuya dair yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:  "İlimiz Kulp İlçesi kırsalında saat 18.00 dolaylarında, odun toplamaya giden köylü vatandaşlarımızın bulunduğu aracın geçişi esnasında, bölücü terör örgütü üyelerince el yapımı patlayıcıyla yapılan saldırı sonucunda ilk belirlemelere göre 4 köylü vatandaşımız şehit olmuş 13 köylü vatandaşımız da ağır yaralanmıştır.

Yaralanan vatandaşlarımız Kulp ve Diyarbakır’daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınmışlardır. Saldırının faillerinin tespit edilmesi için güvenlik kuvvetlerimiz tarafından gerekli çalışmalara vakit geçirmeden başlanmıştır.

Menfur saldırı olayında Şehit olan köylü vatandaşlarımıza Allahtan rahmet, yakınlarına ve Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır dileriz."

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