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Diyarbakır'da PKK köylülere saldırdı! Bölgeye ekipler sevk edildi

Anadolu Ajansı

DİYARBAKIR'ın Kulp ilçesinde odun toplamaya giden köylülere PKK'lı teröristlerce saldırı düzenlendi, bölgeye ekipler sevk edildi.

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Hain terör örgütü PKK yine çirkin yüzünü gösterdi. Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde odun topmaya giden köylülere yönelik, terör örgütü PKK'lı teröristlerce saldırı düzenlendi. 

El yapımı patlayıcı infilak etti
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Güleç Mahallesi kırsalında orman işçilerini taşıyan aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin önceden yerleştirdiği el yapımı patlayıcı infilak etti.

Bölgeye sağlık ekibi sevk edildi
Bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Köylüler arasında ölü ya da yaralının olup olmadığı henüz netlik kazanmadı.

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