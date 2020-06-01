Diyarbakır'da normalleşme, ciğer kebabı ve kahvaltıyla başladı 

Türkiye'de bugün itibariyle koronavirüsle mücadelede normalleşme sürecinin başlamasının ardından, 21 Mart'tan beri sadece paket servis ve gel- al benzeri hizmet veren lokanta, restoran ve pastane gibi işletmeler yeniden kapılarını müşterilerine açtı. Diyarbakırlılar, normalleşme sürecinin ilk gününde sabah saatlerinde ciğer kebabı yemek ve serpme kahvaltı yapmak için iş yerlerini doldurdu.