BIST 1.192
DOLAR 8,52
EURO 10,13
ALTIN 534,82
YEREL

Diyarbakır'da maskesiz genç, kız öğrencinin karşısında durup yüzüne hapşırdı! İşte tepki çeken görüntü

DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde yolda maskesiz yürüyen genç bir kız, okuldan eve giden kız öğrencinin yüzüne hapşırıp yoluna devam etti. Korona virüs vakalarının tırmanışta olduğu süreçte yaşanan bu olay güvenlik kameralarına yansıdı.

İhlas Haber Ajansı

Olay, Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi Diclekent Bulvarı'nda bulunan bir marketin önünde yaşandı. Yolda yürüyen maskesiz genç bir kız, okuldan çıkıp evine giden kız çocuğunun yüzüne hapşırdı. Hapşıran kız hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ederken, küçük kız yüzünü silerek evine ilerledi. O anlar marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

O anları marketinin güvenlik kamerasından gören işletmeci Mehmet Katran, çok hassas olunması gereken pandemi sürecinde yaşanan olayın üzüntü verici olduğunu söyledi. Kamera ile dışarıyı izlerken caddenin karşı tarafından gelen genç bir kızın 10-12 yaşlarındaki bir kızın üzerine hapşırdığını dile getiren Katran, duruma şaşırdığını ifade etti.


"Bütün okula bulaştıracak"
Katran, "Bu tür görüntülere çok dikkat etmemiz lazım, çok hassas olmamız lazım. Muhtemelen o öğrenci, kızın hapşırması üzerine pozitif vakaya yakalanırsa gidip bütün sınıfa, bütün okula bulaştıracak. Yüzündeki ıslaklığı silip çekip gitti. Böyle konulara hassasiyet gösterilmediği zaman vakaların önü alınamaz. Diyarbakır'da vaka artışlarının olmasının altındaki neden böyle konulara dikkat edilmemesidir" dedi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Koronavirüse yakalanmıştı! Lüleburgaz Belediye Başkan Yardımcısı Erol Özgür hayatını kaybetti
Sahte içki kabusunda bugün! Çanakkale'de 2 kişi daha öldü toplam sayı kaç oldu?
Azerbaycan ordusu, 28 yıl sonra işgalden kurtardı! Çok kritik kent artık özgür
Konya'da süt banyosu yapan çalışandan iğrenç 'iç çamaşırı' savunması
Jeofizik uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu: Bu tsunami 6.6 büyüklüğünde bir depremde olmaz
Meteoroloji'den İstanbul için uyarı geldi! Sağanak yağış geliyor
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Zonguldak'ta hesap makinasına meydan okuyan garson izleyenleri şaşırttı
AK Parti Milletvekili Kenan Sofuoğlu 1 buçuk yaşındaki oğluna motosiklet kullandırdı! Video paylaştı
Geleceğe Nefes Ol Kampanyası ücretli mi fidan dikme kaç para?
Sadakatsiz'in Derya'sı Özge Özder müjdeli haberi ailesine ve arkadaşlarına böyle duyurdu
Bir kişi hayatını kaybetmişti! İzmir'deki tsunaminin yeni görüntüleri ortaya çıktı
Geleceğe Nefes katılım belgesi nasıl alınır sorgulama ekranı 2020
Joe Biden’ın zaferi Jennifer Lopez’i ağlattı! Gözyaşlarıyla kutladı
Kasım tatili ne zaman 2020 okul tatilleri sayaç