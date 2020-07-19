Diyarbakır'da koronayı hiçe sayıp 70 kişi kol kola halay çekti

Türkiye'nin en çok koronavirüs vakasının görüldüğü 5 ilden biri olan Diyarbakır'da, bazı vatandaşlar uyarıları dikkate almıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve İl Pandemi Kurulu tarafından salgının önlenmesine yönelik tedbirlerin alınması için yapılan çağrılara rağmen, kentte vakalarda artış yaşanıyor.