Diyarbakır'da koronavirüsü yenen ambulans şoförü anlattı: Çok acı çektim, ölümü hissettim
DİYARBAKIR'da 112 Acil Servisi'nde ambulans şoförü koronavirüse yakalandıktan sonra yaşadıklarını anlattı. Virüs nedeniyle sesinin kısıldığını belirten Abdülhalim Altunay (58), 'Çok acı çektim, ölümü hissettim" diyerek virüsü kabus olarak niteledi.
İl Sağlık Müdürlüğü Ambulans Servisi Başhekimliği'nde görevli ambulans şoförü Abdülhalim Altunay ile ekibinde, 13 Temmuz'da Covid-19 vakasına müdahale ettikten 3 gün sonra baş ağrısı, öksürük ve ateş belirtileri oluştu. Covid-19 testleri de pozitif çıkan ekip, tedaviye alındı.
Abdülhalim Altunay, kimseyle temas kurmamak için köydeki evlerine gitti. Tek başına hastalıkla mücadele eden Altunay, durumu ağırlaşınca Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Çok acı çekmesine ve yaşına rağmen koronavirüsü yenmeyi başaran Altunay, tekrar görevinin başına döndü.
"Kabus gibi oturuyordu insanın üstüne"
Koronavirüse yakalandıktan sonra ilk hafta sesinin gittiğini ve konuşamadığını belirten Altunay, "Akrabalar arıyordu. Sesten dolayı konuşamıyordum, mesaj atıyordum. Ama geceleri ölümden döndüm. Kabus gibi oturuyordu insanın üstüne. Bir haftadan sonra yavaş yavaş hafiflemeye başladı." dedi.