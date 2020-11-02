Diyarbakır'da koronavirüsü yenen ambulans şoförü anlattı: Çok acı çektim, ölümü hissettim

"Kabus gibi oturuyordu insanın üstüne"

Koronavirüse yakalandıktan sonra ilk hafta sesinin gittiğini ve konuşamadığını belirten Altunay, "Akrabalar arıyordu. Sesten dolayı konuşamıyordum, mesaj atıyordum. Ama geceleri ölümden döndüm. Kabus gibi oturuyordu insanın üstüne. Bir haftadan sonra yavaş yavaş hafiflemeye başladı." dedi.