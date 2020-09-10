Diyarbakır'da kola bağımlısı genç günde 5 litre kola ve 50 lira yevmiye ile çalışıyor

"Kola içmediğim zaman başım ağrıyor"

Kıraathane sahibi Ahmet Özden ise Volkan'ın pazarlık yaparak işe başladığını ifade ederek, kola içmediği zaman şikayetlerde bulunduğunu söyledi. Özden, "Kolasını içip sonra iş başı yapıyor. 3 yıldır burada çalışıyor. Kola içmediği zaman 'Başım ağrıyor' diyor. Kola içmekten tutamıyoruz onu. Yardımcı olmak istedik. Ama kendisi kolayı çok seviyor. 'Kola içtiğimde ben rahat hissediyorum kendimi' diyor" diye konuştu.