Diyarbakır'da kazılarda gizemli ABD rozeti çıktı! Üzerindeki yazı şaşırttı: Sırrı çözülemedi
DİYARBAKIR’ın Çınar ilçesinde 7 yıldır kazı çalışmalarının sürdüğü Zerzevan Kalesi'nde bulunan rozet görenleri hayrete düşürdü.
UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Zerzevan Kalesi'nde rozet bulundu. Rozet, üzerindeki ABD’nin kuruluş sembolleriyle dikkat çekti. Bugüne kadar bölgede, Roma dönemi Mithras tapınağı, savunma kulesi, kilise, yönetim binası, konutlar, tahıl ve silah depoları, sığınaklar, kaya mezarları, su kanalları gibi birçok eser ortaya çıkarıldı.
Zerzevan Kalesi'nin girişindeki surların doğu kısmında, toprağın 125 santim altında bulunan rozetin üzerinde bilimsel analizler yapıldı. Analizlerin sonucunda rozetin yaklaşık 250- 300 yıl toprağın altında kaldığı belirlendi.
Kazı Başkanı ve Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aytaç Coşkun, rozetin üzerinde Latince 'E Pluribus Unum' (çokluktan oluşan tek/ çokluktan birlik) yazısının yer aldığını söyledi. Sembolün ABD’nin kuruluş yıllarına kadar gittiğine vurgu yapan Coşkun, “Üzerindeki motif oldukça ilgi çekici. Motifin Amerika'nın kuruluş sembolü olduğunu gördük. Rozet ya da düğme olarak düşünüyorduk." dedi.
"Üzerindeki arma Amerika'nın kuruluş sembolü" diyen Coşkun "Amerika 1776’da kuruldu. 1782’de buna benzer bir motif çizildi. Üzerinde Latince 'E Pluribus Unum' yazısı var. Bu, Amerika'nın ilk resmi sloganıydı. Benzerlerini araştırdık, benzerlerine baktığımız zaman Amerika'da ilk defa buna benzer düğmelerin ya da sembollerin kullanıldığı dönem 1850’ler, askerlerin üniformalarının düğmeleri olarak kullanılıyor." diye konuştu.