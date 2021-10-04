Diyarbakır'da kazılarda gizemli ABD rozeti çıktı! Üzerindeki yazı şaşırttı: Sırrı çözülemedi

"Üzerindeki arma Amerika'nın kuruluş sembolü" diyen Coşkun "Amerika 1776’da kuruldu. 1782’de buna benzer bir motif çizildi. Üzerinde Latince 'E Pluribus Unum' yazısı var. Bu, Amerika'nın ilk resmi sloganıydı. Benzerlerini araştırdık, benzerlerine baktığımız zaman Amerika'da ilk defa buna benzer düğmelerin ya da sembollerin kullanıldığı dönem 1850’ler, askerlerin üniformalarının düğmeleri olarak kullanılıyor." diye konuştu.