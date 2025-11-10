BIST 10.803
Diyarbakır'da kayıp polis memuru aranıyor! Hastaneden çıktı, sırra kadem bastı

Diyarbakır'da kayıp polis memuru aranıyor! Hastaneden çıktı, sırra kadem bastı

Diyarbakır'da tedavi gördüğü hastaneden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan polis memurunun bulunması için arama çalışmaları yürütülüyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde görev yapan İsmail T. (35) karaciğer rahatsızlığı nedeniyle 5 Kasım'da Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yapılan tetkiklerde karaciğer yetmezliği tanısı ile genel cerrahi servisinde yatışı yapılan İsmail T, doktorların izni olmadan 6 Kasım'da hastaneden ayrıldı. İsmail T'den haber alamayan ailesi, Çarşı Polis Merkezi Amirliğine kayıp başvurusunda bulundu.

Diyarbakır'da kayıp polis memuru aranıyor! Hastaneden çıktı, sırra kadem bastı - Resim: 0

Kaybolan polisin bulunması için İl Emniyet Müdürlüğünden Çevik Kuvvet ve Özel Harekat birimleri, su altı arama kurtarma ekipleri ile AFAD ekiplerince hastane çevresi ile Dicle Nehri'nde ve nehrin yakınında bulunan göletlerde arama çalışması yapılıyor.

Diyarbakır'da kayıp polis memuru aranıyor! Hastaneden çıktı, sırra kadem bastı - Resim: 1

Diyarbakır'da kayıp polis memuru aranıyor! Hastaneden çıktı, sırra kadem bastı - Resim: 2

