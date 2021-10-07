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Diyarbakır'da formasızlar dışarı diye kız çocuğunu okula almadılar Milli Eğitim Müdürlüğü açıklama yaptı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Diyarbakır'da formasızlar dışarı diye kız çocuğunu okula almadılar Milli Eğitim Müdürlüğü açıklama yaptı

Diyarbakır’da 14 yaşındaki lise öğrencisinin okul üniforması alamadığı için okul müdürü tarafından okula alınmadığı haberlerinin ardından öğrenciye yardım yağarken Milli Eğitim Müdürlüğü ise haberi yalanladı.

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Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesi’nde bulunan Süleyman Demirel kampüsü içerisindeki Yenişehir Şehitlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yaşanan olaya Milli Eğitim Müdürlüğü cevap verdi.

Pazartesi günü okula giden Şevval İnan, sabah İstiklal Marşı töreni bittikten sonra sınıflarına dağılacakken okul müdürünün ’formalılar içeri formasızlar dışarı’ diyerek onu ve birçok öğrenciyi okuldan gönderdiğini iddia etmişti. Okul müdürü ve idareciler bu konu ile ilgili açıklama yapmaktan kaçınırken, Türkiye ve Avrupa'dan bir çok hayırsever forması olmayan kız çocuğu için seferber oldu. Haberin üzerine Diyarbakır, İstanbul, Samsun, İzmir, Ankara gibi illerden ve Almanya'dan aileye ulaşan hayırseverler kız çocuğunun forma ve elbise ihtiyacını karşıladı.

Milli Eğitim Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından haberi yalanladı
Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü forma alamadığı için okula alınmayan kız ve babasının açıklamalarına rağmen sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada bu olayın yalanladı. Türkiye kız çocuğu için seferber olurken milli eğitim müdürlüğünün eksikliği gidermek yerine haberi yalanlaması işgüzarlıklarını gözler önüne serdi. Bu durum öğrenci velilerinin tepkisine neden oldu.

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