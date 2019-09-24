Diyarbakır'da eylem yapan aile oğlunun ölüm haberini HDP binası önünde aldı
DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirttikleri çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin HDP il binası önündeki oturma eylemi, 22'nci güne girdi. Muş'tan gelip eyleme katılan İkram Gürtük, 5 yıldır kayıp olan oğlu Musa'nın (21), terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen hava harekatında etkisiz hale getirildiği belirlenince, cenazeyi teslim alıp memleketine döndü.
Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in (21) HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, bir gün sonra, partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı.
Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP önünde oturma eylemine başladı.
Oturma eylemi sürerken PKK'dan geri istenen evlatların, güvenlik güçleriyle girecekleri çatışmada öldürüleceği görüşü sıkça dile getiriliyordu. İşte bu günlendir konuşulanlar bugün gerçek oldu.
Hava harekatında etkisiz hale getirildiği belirlendi: Muş'tan Diyarbakır'a 18 Eylül'de gelip, HDP önünde oturma eylemine katılan İkram Gürktük'ün 5 yıldır haber alamadığı oğlu Musa'nın, güvenlik güçlerince 10 Eylül'de Diyarbakır'ın Dicle ilçesindeki Görese Dağı'nda terör örgütü PKK'ya yönelik hava harekatında etkisiz hale getirildiği belirlendi.