Diyarbakır'da doktor babanın korktuğu başına geldi! Üçüzlerinden virüs kaptı

Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde Ambulans Servisi Başhekimi Yardımcısı Dr. Hamdullah Dalgıç, 23 Mart'ta 1'i kız 2'si erkek olmak üzere üçüz bebek sahibi oldu. Koronavirüs salgını nedeniyle yoğun mesai yapan Dalgıç, buna rağmen kendini izole ederek bebeklerinden uzak durmaya çalıştı.