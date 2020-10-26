Diyarbakır'da doktor babanın korktuğu başına geldi! Üçüzlerinden virüs kaptı
DİYARBAKIR'da görevli 28 yaşondaki Dr. Hamdullah Dalgıç'ın korktuğu başına geldi. Üçüzlerinden koronavirüs kapan doktor baba yaşadıklarını anlattı.
Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde Ambulans Servisi Başhekimi Yardımcısı Dr. Hamdullah Dalgıç, 23 Mart'ta 1'i kız 2'si erkek olmak üzere üçüz bebek sahibi oldu. Koronavirüs salgını nedeniyle yoğun mesai yapan Dalgıç, buna rağmen kendini izole ederek bebeklerinden uzak durmaya çalıştı.
Eşi Semanur Dalgıç, salgına yakalandı. Eşi, farklı bir evde karantinaya alınırken, Dr. Dalgıç, adlarını Mustafa Yiğit, Ali Aslan ve Zehra verdiği çocuklarına annesi Remziye Dalgıç (58) ile beraber bakmaya başladı.
Annelerinden koronavirüs bulaşan çocuklar babaları ve babaannelerini de enfekte etti. Koronavirüse yakalanan Dalgıç ailesi aynı çatıda karantina sürecini geçirerek, koronavirüsü yenmeyi başladı.
Zorlu bir süreç yaşadıklarını anlatan Dr. Hamdullah Dalgıç, "Eşim koronavirüse yakalanmasının ardından kaldığımız apartmandaki bir dairede karantinaya alındı. Bu süreçte annemle birlikte çocuklara baktık. Zorlu bir süreçti. Üçüzler, anne şefkatine ihtiyacı olduğu bu dönemde annelerinden uzak kalıyordu." dedi.