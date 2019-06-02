Diyarbakır'da cadde ortasında taşlı sopalı kavga

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Diyarbakır'da cadde ortasında taşlı sopalı kavga

DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde iki grup arasında çıkan taşlı sopalı kavgayı polis güçlükle ayırdı. Olaya karışan şahıslar gözaltına alındı.

Diyarbakır'da cadde ortasında taşlı sopalı kavga - Sayfa 1

DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde cadde ortasında iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan taş ve sopaların kullanıldığı kavga, polis tarafından, güçlükle sona erdirildi. Kavgaya karışan çok sayıda kişi gözaltına alındı.

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Diyarbakır'da cadde ortasında taşlı sopalı kavga - Sayfa 2

Kentin en işlek caddelerinden olan Ekinciler Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

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Diyarbakır'da cadde ortasında taşlı sopalı kavga - Sayfa 3

Taş ve sopaların da kullanıldığı kavgayı önlemek için olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

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Diyarbakır'da cadde ortasında taşlı sopalı kavga - Sayfa 4

Ramazan Bayramı öncesi yoğunluğun arttığı caddedeki kavgaya karışanları ayırırken polis ekipleri güçlük çekti.

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