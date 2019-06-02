Diyarbakır'da cadde ortasında taşlı sopalı kavga

DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde cadde ortasında iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan taş ve sopaların kullanıldığı kavga, polis tarafından, güçlükle sona erdirildi. Kavgaya karışan çok sayıda kişi gözaltına alındı.