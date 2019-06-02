Diyarbakır'da cadde ortasında taşlı sopalı kavga
Demirören Haber Ajansı
DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde iki grup arasında çıkan taşlı sopalı kavgayı polis güçlükle ayırdı. Olaya karışan şahıslar gözaltına alındı.
DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde cadde ortasında iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan taş ve sopaların kullanıldığı kavga, polis tarafından, güçlükle sona erdirildi. Kavgaya karışan çok sayıda kişi gözaltına alındı.
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Kentin en işlek caddelerinden olan Ekinciler Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.
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Taş ve sopaların da kullanıldığı kavgayı önlemek için olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
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Ramazan Bayramı öncesi yoğunluğun arttığı caddedeki kavgaya karışanları ayırırken polis ekipleri güçlük çekti.
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