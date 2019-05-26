Diyarbakır'da bir polis, kadın meslektaşını öldürdü
Demirören Haber Ajansı
DİYARBAKIR’da bir polis, kadın meslektaşını, yaşadıkları tartışmanın ardından tabancasıyla vurarak öldürdü. Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan da olayın haber verilmesi üzerine bölgeye geldi. Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.
DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde polis memuru Muharrem Y., meslektaşı Merve Ünal'ı, yaşadıkları tartışmanın ardından tabancasıyla vurarak öldürdü. Muharrem Y., jandarmaya teslim oldu.
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Silah sesini duyanların ihbarıyla apartmana gelen polisler, kiralık dairede, meslektaşları Merve Ünal'ı kanlar içerisinde buldu.
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Olay yerine çağrılan sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı polis memuru Merve Ünal, ambulansla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Acil serviste ameliyata alınan Ünal, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
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