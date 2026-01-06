BIST 12.024
Diyarbakır'da bir binanın kolonu patladı

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kolonu patlayan bina ile bitişiğindeki apartman ve müstakil evde oturanlar tahliye edildi.

Fatih Mahallesi 110. Sokak'ta 6 katlı bir apartmanda oturan bazı kişiler, binanın kolonunun patladığı ve kolonlardan ses geldiği yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Bunun üzerine olay yerine AFAD, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, binada incelemelerde bulundu.

Ekiplerce yapılan incelemenin ardından kolonu patlayan bina ile bitişiğindeki 6 katlı apartman ve 2 katlı müstakil evde oturanlar güvenlik amacıyla tahliye edildi.

Bağlar Kaymakamı Necdet Özdemir de olay yerinde yetkililerden bilgi aldı.

