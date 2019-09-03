Diyarbakır'da bir anneden daha HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi! Oğlu dağa mı kaçırıldı?

Ben bunlara on defa ricaya geldim benim bir tek çocuğumu belediyeye alın. Ya çöpçü ya da başka bir iş verin dedim, hiç kimse bana sormadı. Bizim köyün yarısı belediyede çalışıyor, benim çocukları hep dağlara gönderiyor. Onları hep çalışmaya gönderiyor. Oğlumuz gelsin başka bir şey istemiyoruz. Oğlumuz kurtulsun başka bir şey istemiyoruz."