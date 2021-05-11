Diyarbakır'da belediyenin yaptırdığı heykeller olay oldu! Sosyal medya çalkalanıyor
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin havalimanı kavşağında yaptırdığı heykeller, tartışmaları da beraberinde getirdi. En çok tepki Diyarbakır Karpuzu için yapılan heykele geldi. Karpuzun içindeki çocuk Çiftlik Bank vurgununun mimarı 'Tosuncuk'a benzetildi.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kentin bilinen değerlerini yansıtan dört heykeli farklı bölgelere yerleştirdi. Heykeller arasında, uzun yıllardır Diyarbakır karpuzunu tanıtmak için kullanılan 'içine çocuk sığacak kadar büyüktür' nitelemesine gönderme yapan bir heykel de bulunuyor.
Belediyenin Instagram hesabında 1930'lara ait bir fotoğraf ile bu fotoğraftan esinlendiği anlaşılan, havaalanı kavşağına yerleştirilen bir heykel de paylaşıldı.
Heykele çok sayıda olumsuz yorum yapıldı ve sosyal medyada tartışma başladı. Karpuzun içindeki çocuk heykelinin Çiftlik Bank tosuncuğu Mehmet Aydın'a benzetilmesi olay oldu.
Belediyenin Instagram hesabına 'çocuk sığacak kadar büyük karpuz' nitelemesine ilişkin başka kareler de yer aldı.