Diyarbakır'da babası koronavirüse yakalanan refakatçı öğretmenin 'uzaktan eğitim' azmi

Duygu sömürüsü yapmadım: Babası hastaneye yatırıldığından bu yana öğrencilerini ihmal etmemeye çalıştığını ifade eden Aydın, şunları söyledi: Ben ne idare kısmıma ne de öğrencilerime duygu sömürüsü yapmadım ve derslerime olabildiğince devam etmeye çalıştım. Telefonumun internetini tablete bağladım ve o şekilde ders verdim.