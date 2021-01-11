Diyarbakır'da avukat, eşi ve stajyeri ölü bulunmuştu! Muhabbet kuşları şüphe uyandırdı
DİYARBAKIR'da avukat Ömer Baran, eşi Müjde Baran ve stajyeri Mahsun Akbaş evde ölü bulundu, ölüm sebebi olarak doğal gaz kaynaklı karbonmonoksit zehirlenmesi denildi. Fakat evde 4 muhabbet kuşunun zehirlenmemesi şüphe uyandırdı. Peki, kuşların 3 kişinin cesedinin çıktığı evde sağ kalması teorik olarak mümkün mü? Eve ilk giren yönetici hangi manzarayla karşılaştı?
Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde, 6 Ocak'ta avukat Ömer Baran'dan haber alamayan yakınları, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kapıyı açan olmayınca Baran'ın evine girdi. Polis, 3 kişiyi yerde hareketsiz yatarken buldu. Yapılan incelemede avukat Ömer Baran, eşi Müjde Baran ve stajyeri Mahsun Akbaş'ın doğal gaz kaynaklı karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu yaşamını yitirdiği tespit edildi.
Olay sonrası evde bulunan 4 muhabbet kuşunun karbonmonoksitten etkilenmediği ve evden canlı çıkarıldığı ortaya çıktı. Avukat Ömer Baran'ın arkadaşı Ahmet İncel, ailenin isteği üzerine kuşları kendi evine götürdü.
terastan eve girdi: Baran ailesinin yaşadığı apartman yöneticisi Mehmet Gül, olay günü eve ilk girdiği anı anlattı. Yakınlarının onayıyla kapıcının terastan balkona inerek, camı kırıp, içeri girdikten sonra kapıyı açtığını ve kendisinin içeri girdiğini aktaran Gül, odada avukat Ömer Baran, eşi Müjde Baran ve stajyeri Mahsun Akbaş'ı yerde hareketsiz gördüğünü söyledi.
"3'ü de yerde yatıyordu"
Yönetici şöyle devam etti: Ben o esnada binanın girişindeydim. Ömer Bey'in bir yakını, ondan haber alamadığını söyledi. Beraber daireye çıktık, kapıyı çaldık, ses çıkmadı. Kapıda ayakkabılar vardı ama tepki veren yoktu. Ailesini aradık, kapıcımız ağabeyiyle görüştü. Ağabeyi, eve girmemizi istedi. Kapıcı çatıya çıkıp, terastan girip, salon camını kırıp, içeri girerek, bize kapıyı açtı. İçeri girdim, onların olduğu odaya girince 3'ü de yerde yatıyordu.