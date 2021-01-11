Diyarbakır'da avukat, eşi ve stajyeri ölü bulunmuştu! Muhabbet kuşları şüphe uyandırdı

"3'ü de yerde yatıyordu"

Yönetici şöyle devam etti: Ben o esnada binanın girişindeydim. Ömer Bey'in bir yakını, ondan haber alamadığını söyledi. Beraber daireye çıktık, kapıyı çaldık, ses çıkmadı. Kapıda ayakkabılar vardı ama tepki veren yoktu. Ailesini aradık, kapıcımız ağabeyiyle görüştü. Ağabeyi, eve girmemizi istedi. Kapıcı çatıya çıkıp, terastan girip, salon camını kırıp, içeri girerek, bize kapıyı açtı. İçeri girdim, onların olduğu odaya girince 3'ü de yerde yatıyordu.