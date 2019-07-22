Diyarbakır'da 723 bin 860 kök Hint keneviri ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklama göre, İl Jandarma Komutanlığınca PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi, teröristlerce kullanılan sığınak ve barınakların tespit edilerek, içerisindeki silah ve mühimmatın muhafaza altına alınması, diğer malzemelerle sığınakların imha edilmesi, teröristler ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağın somut delillerle ortaya konulması, operasyon bölgesinde gizlenen uyuşturucu ve bunları gizleyenler bulunarak adalete teslim edilmesi amacıyla Hani ilçesinin kuzeyi ile Lice ilçesi kuzeybatısında kalan dağlık ve kırsal alanda operasyon yapıldı.