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Diyarbakır - Van - Mardin belediye başkanları bu yüzden görevden alındı işte kanıtlar

Diyarbakır - Van - Mardin belediye başkanları bu yüzden görevden alındı işte kanıtlar

DİYARBAKIR , Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanları'nın İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmalarına sebep olan kanıtlar ortaya çıktı. İşte Adnan Selçuk Mızraklı, Ahmet Türk ve Bedia Özgökçe Ertan'ın olay kareleri

Diyarbakır - Van - Mardin belediye başkanları bu yüzden görevden alındı işte kanıtlar - Sayfa 1

Türkiye güne HDP'li belediyelere operasyon haberiyle uyandı. İçişleri Bakanlığı 3 büyükşehir belediye başkanını görevden alması sonrası neden alındıklarına dair soru gündemdeki yerini aldı. İşte bu soruya tek tek görsellerle yanıt verildi.

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Diyarbakır - Van - Mardin belediye başkanları bu yüzden görevden alındı işte kanıtlar - Sayfa 2

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan'ı görevinden aldı.

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Diyarbakır - Van - Mardin belediye başkanları bu yüzden görevden alındı işte kanıtlar - Sayfa 3

Öte yandan, Diyarbakır'a Diyarbakır Valisi Güzeloğlu, Mardin'e Mardin Valisi Yaman, Van'a Van Valisi Bilmez belediye başkan vekili olarak görevlendirildi.

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Diyarbakır - Van - Mardin belediye başkanları bu yüzden görevden alındı işte kanıtlar - Sayfa 4

31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde Adnan Selçuk Mızraklı yüzde 63, Ahmet Türk yüzde 56, Bedia Özgökçe Ertan da yüzde 54 or oranıyla seçilmişlerdi.

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