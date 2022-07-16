Diyarbakır kavruluyor! Asfalt böyle buharlaştı...
DİYARBAKIR'da 40 dereceyi aşan sıcaklık sonrası yollardaki asfalt buharlaştı. Serinlemek isteyen çocuklar ise ölüm tehlikesine rağmen süs havuzlarına atladı.
Meteoroloji'nin sıcak hava uyarıları sonrası özellikle Doğu bölgesinde sıcaklar insanları bunaltacak dereceye geldi.
Diyarbakır'da termometreler 40'ı gösterirken yollardaki asfaltlar gözle görülür derecede buharlaşmaya başladı.
Diyarbakır’da yaz aylarının gelmesiyle beraber termometreler 40 dereceyi aşınca kavurucu sıcaklar vatandaşları bunalttı.
Caddelerde asfaltlar buharlaşınca Sur ilçesinde sıcak havayı fırsat bilen çocuklar, hem serinlemek hem de eğlenceli zaman geçirmek için Anzele Parkı'ndaki havuza girdi, aileleri ise gölgede çocukları izleyerek serinledi.