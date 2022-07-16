BIST 2.382
DOLAR 17,40
EURO 17,55
ALTIN 955,87

Diyarbakır kavruluyor! Asfalt böyle buharlaştı...

Diyarbakır kavruluyor! Asfalt böyle buharlaştı...

DİYARBAKIR'da 40 dereceyi aşan sıcaklık sonrası yollardaki asfalt buharlaştı. Serinlemek isteyen çocuklar ise ölüm tehlikesine rağmen süs havuzlarına atladı.

Diyarbakır kavruluyor! Asfalt böyle buharlaştı...

Meteoroloji'nin sıcak hava uyarıları sonrası özellikle Doğu bölgesinde sıcaklar insanları bunaltacak dereceye geldi. 

17
Diyarbakır kavruluyor! Asfalt böyle buharlaştı...

Diyarbakır'da termometreler 40'ı gösterirken yollardaki asfaltlar gözle görülür derecede buharlaşmaya başladı.

27
Diyarbakır kavruluyor! Asfalt böyle buharlaştı...

Diyarbakır’da yaz aylarının gelmesiyle beraber termometreler 40 dereceyi aşınca kavurucu sıcaklar vatandaşları bunalttı.

37
Diyarbakır kavruluyor! Asfalt böyle buharlaştı...

Caddelerde asfaltlar buharlaşınca Sur ilçesinde sıcak havayı fırsat bilen çocuklar, hem serinlemek hem de eğlenceli zaman geçirmek için Anzele Parkı'ndaki havuza girdi, aileleri ise gölgede çocukları izleyerek serinledi.

47