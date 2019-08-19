Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinde polis hareketliliği

İçişleri Bakanlığınca, Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanları görevlerinden uzaklaştırıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, haklarında terör suçlarından soruşturma bulunan Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlarının yerine yeni görevlendirme yapıldı.