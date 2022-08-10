Diyanet'ten emeklilere kötü haber! Emekli maaş promosyonu almak helal mi? Emekliler çok kızdı

Independent Türkçe'nin haberine göre; Türkiye'de Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur olmak üzere yaklaşık 14 milyon emekli bulunuyor. Yüksek enflasyon nedeniyle hükümet, geçen temmuz ayında emeklilere yüzde 42,35 oranında zam yaptı. Zamlı maaşların yatmasından sonra kamu ve özel bankalar, emekli maaşları için verdikleri promosyon konusunda rekabete girdi. Miktara göre değişkenlik olsa da bankalar, maaşlarını taşıyanlara 7 bin 500 liraya kadar promosyon imkanı sunuyor.