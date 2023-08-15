Aslında bugünkü yazımın konusu Türkiye'nin Halil Konakçı gibi adamlara ihtiyacı olduğuydu ama ekranıma düşen bir haberle alt üst oldum dolayısıyla konu farklı bir yöne evrildi.

Halil Konakçı'nın konuşmalarını kendi algılarına göre yönetenlerin sözüyle başlatılan bir soruşturma beni “Diyanette CHP zihniyeti mi iktidar? Biri bizi bu kâbustan uyandırsın!” diye hayıflandırdı.

Bunu neden söylüyorum; çünkü biz dini değerlerimizin, dini mekânlarımızın, din adamlarımız ve dini yaşantılarımızın korunması adına Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Müslüman kimliğe sahip bir lider tarafından yönetilmesi için 21 yıldır oy veriyor ve destekliyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan değerlerimize sahip çıkar, gecesini gündüzünüze katarak alem-i İslam için çabalarken, Müslümanların başına gelen tüm sıkıntılara yeri geldiğinde tek başına göğsünü siper ederken, Ona ve davasına en çok destek olması gereken kurum Diyanet İşleri Başkanlığı kime hizmet ediyor?

Merhum Necmettin Erbakan’ın kıymetli bir tespiti vardır: “Siyaseti önemsemeyen Müslümanları, Müslümanları önemsemeyen siyasetçiler yönetir.”

Biz siyaseti önemseyen Müslümanlardık...Bizim hocalarımız, din adamlarımız da önemsediler... Çünkü Haç ile Hilalin savaşı olarak okuduk 21.yy’ın en tarihi seçimini.

2023 seçimlerinde 25 milyon vatandaş Türk ve Müslüman kimliği ile, emperyalist ve teröristlere karşı olanca güçleriyle mücadele ettiler. Türkiye Cumhuriyeti'nin bekasını korumak adına ve yukarıda saymış olduğum İslam davasını Türkiye topraklarından soyutlamamak için elini taşın altına koymakla kalmayıp çok daha fazlasını yaptılar.

Sonra işler umulduğu gibi olmadı tabi.

Hakikat düşmanlarının oklarıyla hakikati vurmaya başladık! Diyanet İşleri Başkanlığı'nda İmam- Hatip görevini yürüten, arkasında yüzlerce seveni ve takipçisi olan delikanlı ve itibar sahibi bir İmamı İslam düşmanlarının oklarıyla vurduk. Geçmiş olsun bize. Ve bu ilk vuruşumuz değil daha nice tecrübelerimiz oldu öncesinde...

28 Şubatta Şevki Yılmaz’a yapılan itibar suikastı ile başlamıştık paçayı kaptırmaya...

Süleyman Özışık gibi bir dava adamını harcadık! Hakkına girdik, ezdik, ezdirdik! Ve kaybettik.

Sonrasında Cübbeli Ahmet Hoca'yı; Türk, vaiz, hafız ve yazarı... İsmail Ağa Cemaati'nin önde gelenlerinden bir kıymeti... Fetö kumpasına inanarak, olmadık iftiralarla aslını soruşturmadan harcamaya kalktık.

O da yetmedi, İhsan Şenocak, Türk Vaiz ilahiyatçı ve yazar, usta hatibi... Sırf birilerinin hoşuna gitmiyor diye Allah’ın ayetlerini okuduğu, vazifesini yaptığı için, doğruların ucu belki biraz bize de dokunduğu için görevden alınmasına seyirci kaldık.

Ve ardından, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalı hocalarından, Kurra Hafız, ilmiyle pek çok insanımıza doyurucu bilgiler veren Prof. Dr. Mehmet Boynukalın hocayı...Alanı olduğu İslam Hukuku ile ilgili toplumun kanayan yarasına deva olacak bir konuda yorum yaptı diye “haddini aşmakla, siyasete karışmakla” suçladık, yine doğrular rahatsız etti bizi…

Şimdi de Diyanet İşleri Başkanlığı'nda İmam- Hatip görevini yürüten arkasında yüzlerce seveni ve takipçisi olan delikanlı ve itibar sahibi bir İmamı, Halil Konakçı'yı harcıyoruz.

Yalan ve iftira ile din adamlarının hedef alındığı bir dönemde şerre çanak tutmak bu olsa gerek! Hakikat düşmanlarının oklarıyla hakikati hedef aldık. Yalan daha rahat konuşsun diye doğruyu susturduk. İster usulen olsun ister şeklen idari bir soruşturma da olsa bu kararın hukuken doğru bir karar olmadığı kesin. En büyük hatayı toz kondurmakla yapıyoruz.

Bu toz kondurmak, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim beyannamelerinde “Diyanet İşleri Başkanlığını kapatmak” maddesinin yer aldığı hıyanet sahiplerinin ekmeğine bal sürmek değil mi? Ve sırf İslam’ı rahat yaşamak uğruna dinine ve diyanetin sahip çıkan kesimin hassasiyetleri kaç arşın mesafenizde kaldı?

Anlamıyorum ki, şunu mu istiyorsunuz? Ateistler ateistliğini çok daha rahat yaşasın, şerefsizler daha çok şerefsizlik yapsın diye mi bir din adamına soruşturma başlatıyor, onun şerefini darağacına asıyorsunuz. “Allah” diyenler neden hep esaret altına alınıyor, küfür edenler iftira atanlar neden hep özgür kalıyor.

Bugün Suriyelilerin gördüğü zulüm azınlık oluşlarından... Yarın Kürtlerin katli de bu sebepten olacak ve İslam davasına sahip çıkmazsak eğer, Türklerin de sonu farklı görünmüyor. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacak belki ama biz din adamlarımıza, dini mekânlarımıza ve dini değerlerimize sahip çıkmadığımız için İslam bu topraklardan silinip gidecek. Bunu söylemek inanın dile bile kolay değil.

Bugün TRT'nin bünyesinde çalışan bir fotoğrafçı yarı çıplak bir artistin cami önünde ve içinde uygunsuz fotoğraflarını çekerken sesi çıkmayan Diyanet İşleri Başkanlığı, İslam adına yükselen bir sesi susturmaya azmetmişse; ben Halil Konakçı hocanın samimiyetinden ve davasından değil Diyanet İşleri Başkanlığı'nın liyakatinden şüphe ederim.

Aile ahlakımızı çökertmek adına ekranlarda maruz kaldığımız onca ahlaksızlık, çıplaklık; bazı kurum ve kurum çalışanlarının içi dolu projeleri reddi, kınama ile geçiştirilen değer saldırıları, Türk halkına ve İslam'a sövenlere sarılan Belediye Başkanları, Fetö ile iş tutanlara komşuluk daveti ve daha birçok mevzu sayabilirim böyle yakışık almayan...

Tamamen İktidar düşmanlığıyla ünlenen, yayınlarında dini değerleri bayağı ifadelerle konuşan bir kanala:

"Halil Konakçı'ya soruşturmanın şifreleri... Diyanet bile dayanamadı... Başkan Yardımcısı Oda TV’ye anlattı."

Manşetlerini de attırdınız ya yazık!

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşleyen, Oda TV’ye açıklamada bulunmuş:

"Halil Konakçı’ya destek olmuyorum. Gerekli uyarıları yapmak konusunda, rehberlik etme konusunda ilgilendim" Burhan İşleyen "Gerekli uyarılar da yapıldı kendisine" ifadelerini kullanıyor.

Devletin kanalı TRT armut topluyor, bizim diyanet adamımız da kalkıp Oda TV’ye demeç veriyor. Bu fırsat vermek demek değil de nedir?

Burhan İşleyen eğer bir uyarı da bulunacaksa evvela “baldızıyla zina yapanın nikahı düşmez!” fetvasını verene bulunsun. O zaman görürüz baba yiğitliğini. Halil Konakçı, uyarıyı değil; takdiri hak ediyor. Diyanet İşleri Kurumlarında FETÖ yapılanmasından dolayı büyük mağduriyetler yaşamış biri olarak söylüyorum. İhmalkarlığınız yüzünden çok canı yanmış biri olarak söylüyorum tüm bunları. Çok adam kaybetmiş sizlere, kaybettiğiniz bir değer olarak söylüyorum...

Sayın Cumhurbaşkanı'na öfke kusanların... Her yol kenarında dindarlara pusu kuranların... Tesettürlü hanımlardan tiksinenlerin... Mecliste başörtülü vekillere had bildirenlerin... Halil Konakçı hoca hakkında soruşturma başlatarak içlerini soğutmak mı istediniz? Onlara “emriniz olur” mu demek istediniz? Havlayanların salyasında, şifa mı keşfettiniz. Gözü dönmüşleri, sakinleştirmek mi muradınız?

Dava adamları kolay yetişmiyor ama Türkiye'de kolay harcanıyor burası net! Şu da var ki; İslam'ın korunmadığı yerde Müslümanlığın esamesi dahi okunmaz. AKP diyen bizden değil diye bakarken AKP diyenlerin sözüyle ipe un serdik. Geçmiş olsun bize. Sizi de Allah kurtarsın Halil Hocam.