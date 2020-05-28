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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan cuma namazı açıklaması!

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş "Belki önümüzdeki, belki daha sonraki haftalarda Sultan Ahmet Camimizin avlusunda, meydanında cuma namazı kılacağız." açıklamasını yaptı.

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Koronavirüs tedbirleri nedeniyle ara verilen cemaatle ibadete, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın Fatih Camisi'nde kıldıracağı cuma namazıyla tekrar başlıyor.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Belki önümüzdeki, belki daha sonraki haftalarda Sultan Ahmet Camimizin avlusunda, meydanında cuma namazı kılacağız." dedi.

Camilerin yeniden ibadete açılması dolayısıyla yarın saat 11.00'de merkezi camilerde 1003 şükür kurbanı kesilerek ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

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