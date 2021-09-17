BIST 1.424
DOLAR 8,54
EURO 10,07
ALTIN 484,22
HABER /  MEDYA

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş söyledi Ahmet Hakan 'ya sabır' dedi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş söyledi Ahmet Hakan 'ya sabır' dedi

Ahmet Hakan, "günaydın" hitabının cahiliye döneminin selamlaşması olarak niteleyen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a tepki gösterdi.

Abone ol

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ramazan Günlükleri adlı kitabında “Cahiliye döneminde birinin evine vardıkları zaman mahremiyete saygı göstermez, ‘Sabahınız hayat olsun’ gibi sözler söylerlerdi. Bizde bazı kimselerin kullandığı, ‘Günaydın, tünaydın’ ifadelerine benzer ifadelerdi bunlar” yorumunda bulundu.

"Azıcık geniş baksa şu üç şeyi şak diye görür"

Erbaş'ın "günaydın" ile ilgili değerlendirmeleri tartışma konusu oldu.  Erbaş'ın sözlerini , "Sabah-ı şerifleriniz hayırlı olsun Ali Erbaş Bey" başlıklı yazısında kaleme alan Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Erbaş'ı eleştirerek düşüncelerini köşe yazısında paylaştı:

"Rahmetli babam, öfkelendiğinde ve ne diyeceğini bilemediği durumlarda hep şöyle derdi:

“Allahumme meassabirin!”

Yani “Allah sabredenlerle beraberdir.”

Ben de rahmetli babam gibi “Ya sabır” çektim.

Biz burada Diyanet İşleri Başkanlığı tartışmaların odağında yer almasın falan diye çırpınıp dururken...

Diyanet İşleri Başkanı’nın uğraştığı, mesele ettiği, gündemine aldığı şeye bak!

Oysa azıcık düşünse, azıcık şans verse, azıcık geniş baksa...

Şu üç şeyi şak diye görür:

BİR: “Günaydın” da bir hayır duadır.

İKİ: “Gününüz aydın olsun” demektir.

ÜÇ: Tıpkı “Sabah-ı şerifleriniz hayırlı olsun” demek gibi bir şeydir.

“Zaten benimle uğraşılıyor. Böyle eften püften meselelerle uğraştığım için şimdi benim üzerime daha çok gelirler. Böylece başında olduğum Diyanet kurumu daha fazla yıpranır. Çok temel, çok önemli bir mesele değil ki bu! Hatta mesele edilecek bir mesele bile değil. Ben en iyisi böyle lüzumsuz, böyle tartışmalı bir alana girmeyeyim.”

Ahmet Hakan'ın yazısının tamamı için tıklayın 

İlgili Haberler
Ali Erbaş yeni bir polemiğin kapısını araladı! 'Günaydın' demeye 'cahiliye adeti'
BU FOTO GALERİYE BAKIN
'Tostçu Mahmut' olarak bilinen sosyal medya fenomeni Anıl Kurt Adana'da gözyaşlarıyla uğurlandı
Foto Galeri 'Tostçu Mahmut' olarak bilinen sosyal medya fenomeni Anıl Kurt Adana'da gözyaşlarıyla uğurlandı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Celal Şengör ne dedi taciz itirafı olay oldu Prof. Dr. Celal Şengör kimdir?
Celal Şengör ne dedi taciz itirafı olay oldu Prof. Dr. Celal Şengör kimdir?
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
İki Türk askerinin diri diri yakılması fetvasını veren IŞİD kadısı Gaziantep'te! Tutuksuz yargılanıyor
İki Türk askerinin diri diri yakılması fetvasını veren IŞİD kadısı Gaziantep'te! Tutuksuz yargılanıyor
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin: Yalan haberle mücadelede kararlıyız
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin: Yalan haberle mücadelede kararlıyız
Cengiz Ünder attı ama Rusya'da yetmedi
Cengiz Ünder attı ama Rusya'da yetmedi
TRT'nin acı kaybı! Süleyman Bektaş hayatını kaybetti
TRT'nin acı kaybı! Süleyman Bektaş hayatını kaybetti
Avusturya'dan Türkiye'ye şantaj suçlaması: Hiç kimse AB'ye şantaj yapamaz
Avusturya'dan Türkiye'ye şantaj suçlaması: Hiç kimse AB'ye şantaj yapamaz
Düzce'de işçi servisi otoyolda dönmeye çalışınca olanlar oldu! Yaralılar var
Düzce'de işçi servisi otoyolda dönmeye çalışınca olanlar oldu! Yaralılar var
Buket Aydın kimdir kaç yaşında eski eski hali nasıldı estetik mi yaptırdı?
Buket Aydın kimdir kaç yaşında eski eski hali nasıldı estetik mi yaptırdı?
Tekirdağ'da rezaletin böylesi pes dedirtti! Uzun kuyruklar oluştu: Arıyoruz açmıyorlar.
Tekirdağ'da rezaletin böylesi pes dedirtti! Uzun kuyruklar oluştu: Arıyoruz açmıyorlar.