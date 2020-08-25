Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş cübbesiyle Giresun'daki afet bölgesine girdi

Allah'tan gelene boynumuz kıldan ince

Afet bölgesindeki incelemeleri sırasında açıklama yapan Ali Erbaş şunları söyledi:

“Bakanlarımız buradalar, tüm vatandaşlarımız için dua ediyorum, sabır ve tahammül tavsiye ediyorum. Çünkü Allah’tan gelene karşı boynumuz kıldan incedir ama tedbirlerimizi almalıyız. Bizim için 4 önemli unsur var. Bunlar da; ibret almak, tedbir almak, tevekkül etmek ve dua etmektir. Afet durumunda bir Müslüman'a gerekli olan bu davranışlardır.