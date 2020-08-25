Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş cübbesiyle Giresun'daki afet bölgesine girdi
GİRESUN'daki sel felaketini yerinde görmek için bölgeye giden Ali Erbaş, incelemelerde bulundu. Ali Erbaş cübbesi çamura bulanmasın diye zaman zaman sıkıntı yaşadı.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Giresun’da selden etkilenen Dereli ilçesinde incelemelerde bulundu. Dereli ilçe merkezinde esnafa geçmiş olsun ziyaretinde bulunan Ali Erbaş, "Allah'tan gelene karşı boynumuz kıldan incedir ama tedbirlerimizi almalıyız" dedi. Prof. Ali Erbaş'ın Giresun ziyareti sosyal medyanın gündemine ise cübbeyle geldi.
Afet bölgesine Diyanet İşleri Başkanı makamını temsilen cübbesiyle giren Ali Erbaş, çamur olmasın diye zaman zaman eteklerini topladı. Sosyal medya ise Erbaş'ın açıklamaları ve bölgede yardım dağıtması yerine cübbesine takıldı. Eski Saadet Partili CHP Milletvekili Mehmet Bekaroğlu da bunların başını çekti.
Mehmet Bekaroğlu, Prof. Ali Erbaş'ın afet bölgesindeki fotoğrafını paylaşıp şunları yazdı:
-Diyanet İşleri Başkanı sel alanına niçin cübbeyle dalmış? Fikri olan var mı, Ali Erbaş ne yapmaya çalışıyor?
Allah'tan gelene boynumuz kıldan ince
Afet bölgesindeki incelemeleri sırasında açıklama yapan Ali Erbaş şunları söyledi:
“Bakanlarımız buradalar, tüm vatandaşlarımız için dua ediyorum, sabır ve tahammül tavsiye ediyorum. Çünkü Allah’tan gelene karşı boynumuz kıldan incedir ama tedbirlerimizi almalıyız. Bizim için 4 önemli unsur var. Bunlar da; ibret almak, tedbir almak, tevekkül etmek ve dua etmektir. Afet durumunda bir Müslüman'a gerekli olan bu davranışlardır.