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Diyanet İmsakiyesi Konya 2019 Ramazan imsak saatleri

Diyanet İmsakiyesi Konya 2019 Ramazan imsak saatleri

KONYA için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan Ramazan ayı imsakiyesi yayınlandı. Konya İmsakiye 2019 takvimi ile sahur imsak ve iftar vakitlerini gün gün görebilirsiniz.

Konya için iftar vakti ve imsak (sahur) saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Ramazan ayı İmsakiyesi'nde yer alıyor. Konya 2019 Diyanet İmsakiyesi'nde iftar saatleri ile birlikte sahur imsak vakti ile sabah ve akşam ezanı saatleri de bulunuyor. 

Ramazan ayı 6 Mayıs pazartesi günü başlarken ilk sahura pazar gecesi kalkılacak. Peki bu sene Konya ilimizde iftar saat kaçta açılacak imsak (sahur) vakti ne zaman girecek? 

Konya İmsakiye 2019 Diyanet - İmsakiyeyi büyütmek için fotoğrafa tıklayın

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İmsak vakti nedir sahur saatlerine dikkat! : Sahur vakti imsak ile biter. Diyanetin yayınladığı 2019 İmsakiyesi'ne göre ilinizde imsak vakti girdiği an oruç tutmak için yeme içmeyi kesmelisiniz. Oruç tutan bir çok kişi ramazanın birinci günü bunu karıştırmakta. Sahur vakti, sabah ezanı okunmadan önce bitmektedir. Sahur vaktinin ne zaman bittiğini öğrenmek için takvim ya da imsakiyelerde yazan imsak olarak geçen kısma bakmanız gerekir.

2019 Diyanet imsakiyesi ilinizin imsak ve iftar vakitleri için tıklayın

Kadir Gecesi ne zaman? : Ramazan ayının 27. gecesi olan Kadir gecesi bu yıl, 31 Mayıs tarihine denk geliyor.

Ramazan Bayramı ne zaman? : Ramazan ayı 3 Haziran'da bitecek. Ramazan bayramının ilk günü 4 Haziran salı gününe denk geldiğinden bu yıl bayram tatili 9 gün olacak. 

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