Divan Otelleri kimin? Genel Müdürü Murat Tomruk gözaltına alındı

Divan Otelleri kimin? Genel Müdürü Murat Tomruk gözaltına alındı

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada son dakika gelişmesi yaşandı. Divan otellerinin Genel Müdürü Murat Tomruk, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu'nun yürüttüğü İBB soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Divan Otelleri'nin sahibi Koç Holding...

İBB Soruşturmasında gündeme bomba gibi düşen bir son dakika gelişmesi var. Koç Holding'e bağlı Divan Otelleri'nin Genel Müdürü Murat Tomruk, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen İBB soruşturmadı kapsamında gözaltına alındı. Murat Tomruk'un soruşturma çerçevesinde ifadesinin alınacağı belirtildi.

Divan Otelleri Genel Müdürü Murat Tomruk, gözaltı işlemlerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü. Burada işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
DİVAN OTELLERİ KİMİN?

Divan Otelleri, Fortune 500 Global sıralamasındaki tek Türk şirketi olan Koç Holding'e bağlıdır. Divan Oteli'nin kurucusu Vehbi Koç'tur. 
Divan Otelleri, 1956 yılında Divan İstanbul'un inşasının tamamlanması ile kurulmuştur. Koç Holding bünyesinde bulunan Divan Grubu ulusal ve uluslararası 17 otel, 3 rezidans, ikisi yurt dışında olmak üzere 23 pastane, 13 restoran, 3 stadyum operasyonu ve Eataly operasyonu, 2 ziyafet birimi ile faaliyet göstermektedir. 

DİVAN OTELİ'NİN GENEL MÜDÜRÜ MURAT TOMRUK KİMDİR?
Galatasaray Lisesi mezunu Tomruk, University of Massachusetts'de Bilgisayar Mühendisliği eğitimini tamamladıktan sonra University of Pennsylvania'da aynı dalda yüksek lisans yaptı.

1988 yılında satış temsilcisi olarak girdiği Koç Sistem'de Endüstri ve Ticari Sektör'den Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine kadar yükselen Tomruk, bu süreçte 1994-1995 yıllarında Koç Üniversitesi'nde İşletme Yüksek Lisansını tamamladı. Tomruk, 2002 yılı itibarıyla üstlendiği Koç Bilgi Grubu'nun Pazarlama Direktörlüğü görevini 2005 yılına kadar sürdürdü. 2005-2015 tarihlerinde Koç Holding Stratejik Planlama Koordinatörlüğü görevini yürüten Tomruk, son dört yıldır Setur'da Turizm'den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev alıyordu. 2020'de otel, restoran ve pastane zinciriyle hizmet veren Divan Grubu'nun yeni genel müdürü oldu. Evli ve 2 kız çocuğu sahibi olan Murat Tomruk, ileri düzeyde İngilizce ve Fransızca biliyor.

