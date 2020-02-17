Diva Bülent Ersoy'u hayranı öpmek istedi! 'Yakışıklı çocukmuş, öp bari'

Diva Bülent Ersoy'un önceki akşam sahne aldığı bir mekanda ilginç anlar yaşandı. Ataköy'de sahne aldığı mekanda Ersoy'un daha önceden giymiş olduğu kıyafeti tekrar giymesinden dolayı da röportaj vermek istemedi. Ünlü şarkıcı kırmızı transparan elbisesini bir ayda üç kez giymiş oldu.