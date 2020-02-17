Diva Bülent Ersoy'u hayranı öpmek istedi! 'Yakışıklı çocukmuş, öp bari'
Ünlü Diva Bülent Ersoy, önceki akşam bir mekanda sahne aldı. Ersoy, şarkılarını seslendirirken bir hayranının sizi öpmek istiyorum bağırmasına karşılık verdi. Bülent Ersoy, "Yakışıklı çocukmuş, öp bari" diyerek yanağından öptürdü.
Diva Bülent Ersoy'un önceki akşam sahne aldığı bir mekanda ilginç anlar yaşandı. Ataköy'de sahne aldığı mekanda Ersoy'un daha önceden giymiş olduğu kıyafeti tekrar giymesinden dolayı da röportaj vermek istemedi. Ünlü şarkıcı kırmızı transparan elbisesini bir ayda üç kez giymiş oldu.
Diva'nın sahne aldığı konserinde şarkılarını seslendirirken, bir hayranının "Bülent Hanım sizi öpmek istiyorum" diye bağıran bir hayranını sahneye çağırdı. Bület Ersoy, "Yakışıklı çocukmuş. Öp bari" diyerek yanağından öptürdü.
Bülent Ersoy Kimdir?
9 Haziran 1952 tarihinde, İstanbul’da doğdu. Sanat hayatına özel müzik dersleri alarak başladı. Çok küçük yaşlardan itibaren müzikle ilgilenmeye başlayan Bülent Ersoy, İstanbul Konservatuvarına 2 ay devam etmiştir.
Konservatuvardan mezun olduğunda, aldığı akademik terbiye vasıtasıyla müzikal tecrübelerini geliştirme fırsatı bulmuş ve sahneye ilk adımını 1970 yılında Fıstıkağacı, Üsküdar'da, bugün Oya Düğün Salonu olarak bilinen, dönemin ilk aile gazinolarından birisi olan Özlem Aile Gazinosu'nda attı.