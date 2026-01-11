Diva Bülent Ersoy resmen çileden çıktı! Kameralar fazla yaklaşınca olanlar oldu...

Sivri çıkışlarıyla magazin dünyasında her dönem adından söz ettiren Türk müziğinin divası Bülent Ersoy, bu kez bir etkinlik öncesinde basın mensuplarına gösterdiği sert tepkiyle gündeme geldi. Araçtan indiği sırada kameraların kendisine fazla yaklaştığını düşünen Ersoy'un yükselen sesi ve ifadeleri, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.