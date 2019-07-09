Disney'in yıldızı Cameron Boyce'un gerçek ölüm neden ortaya çıktı! Kalp krizi değilmiş
Disney'in çocuk yıldızı olarak tanınan 20 yaşındaki Cameron Boyce'un kalp kirizinden dolayı öldüğü söylenmişti ki asıl ölüm nedeni ortaya çıktı.
Disney Channel'ın yıldızlarından Cameron Boyce, 20 yaşında yatağında ölü bulunmuş ve ilk açıklamalarda kalp krizi nedeniyle öldüğü iddia edilmişti. Kanında alkol ya da uyuşturucu maddeye rastlanmayan Boyce'un öülm nedeninin kalp krizi olmadığı ortaya çıktı.
Cameron Boyce'un uykusunda geçirdiği epilepsi nöbeti nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı. Boyce, 2010 yılında başrollerde Adam Sandler ve Salma Hayek'i buluşturan Grown Ups adlı komedi filminde rol almıştı.
Boyce, Disney Channel'ın hit dizisi Jessie'de Luke karakterini canlandırıyordu.
Cameron Boyce kimdir?
Cameron Boyce 28 Mayıs 1999’da dünyaya geldi. Cameron Boyce’nin en iyi bilinen rolü Dısney Channeldeki “Jessie” (Luke Ross karakterini canlandırıyor.) Cameron boyce 2011 de Shake It Up dizisinde konuk oyuncu olarak da dans etmiştir.