Disney'in yıldızı Cameron Boyce'un gerçek ölüm neden ortaya çıktı! Kalp krizi değilmiş

Disney Channel'ın yıldızlarından Cameron Boyce, 20 yaşında yatağında ölü bulunmuş ve ilk açıklamalarda kalp krizi nedeniyle öldüğü iddia edilmişti. Kanında alkol ya da uyuşturucu maddeye rastlanmayan Boyce'un öülm nedeninin kalp krizi olmadığı ortaya çıktı.