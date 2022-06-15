Disney Plus gecesinde şıklık yarışı: Aslı Enver ve Demet Özdemir favori, Pınar Deniz sınıfta kaldı
14 Haziran'da yayın hayatına başlayan Disney Plus Türkiye'nin lansman gecesi gerçekleştirildi. Lansmanda ünlü güzellerin kırmızı halıda Şıklık yarışına giren ünlü isimlerin giydikleri merak konusu oldu.
Tüm dünyada ve Türkiye'de geniş bir izleyici kitlesine sahip olan Disney Plus Türkiye'nin lansman gecesi düzenlendi. Ünlü isimlerin giydiği kıyafetler ve saç modelleri dikkat çekti.
Çağla Şikel, Melis Sezen ve Aslı Enver kombinleriyle kırmızı halıda...
Demet Özdemir de gecenin konuşulan isimlerinden oldu. Güzel oyuncu turuncu kabarık eteğine eşlik eden payetli bluzuyla göz doldurdu.
Sevilen oyuncu Eda Ece, Alina Boz ve Dilan Çiçek Deniz'in kırmızı halı şıklığı...
Lansman gecesinin yakışıklı isimleri Engin Akyürek, Oğuzhan Koç ve Buğra Gülsoy'un sade ve spor görünümleri dikkat çekti.