Disney Plus gecesinde şıklık yarışı: Aslı Enver ve Demet Özdemir favori, Pınar Deniz sınıfta kaldı

Tüm dünyada ve Türkiye'de geniş bir izleyici kitlesine sahip olan Disney Plus Türkiye'nin lansman gecesi düzenlendi. Ünlü isimlerin giydiği kıyafetler ve saç modelleri dikkat çekti.

Çağla Şikel, Melis Sezen ve Aslı Enver kombinleriyle kırmızı halıda...