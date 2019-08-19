Dışkısını bağışlayarak öğrenci okutuyor böylesi ne duyuldu ne de görüldü
ANTALYA'da vegan beslendiği için bağırsak florası zengin olan iş insanı Ali Bıdı, özel kliniğe bağışladığı dışkısıyla bağırsak hastalarına çare oluyor. Karşılığında ise para almayan Bıdı'nın isteğiyle özel klinik, üniversite öğrencilerine burs veriyor.
Antalya'da iş insanı Ali Bıdı, çocuk yaşta geçirdiği verem hastalığı nedeniyle doğal yollarla beslenerek, iyileşince beslenme düzeninin yaşam koşullarına etkisi üzerine inceleme yapma kararı aldı.
Türkiye'ye dönünce vegan oldu
Askerden geldikten sonra gittiği Almanya'da 16 yıl boyunca beslenme yöntemleri ve sağlıklı yaşam üzerine çeşitli araştırmalar yapan Bıdı, Türkiye'ye dönünce vegan oldu. Hayvansal ürünler tüketmeyen, sebze ve meyveye dayalı beslenme düzeni olan, veganlığa kısa sürede uyum sağlayan Bıdı sağlıklı yaşamak için spora da başladı.
Demir adam
Her sabah koşu yapıp denize giren ve bisiklet süren Ali Bıdı, bu üç spor branşının profesyonel olarak kullanıldığı spor dalı olan triatlon ile 2016 yılında ilgilenmeye başladı. Kısa sürede tüm yarışlarda kendi yaş kategorisinde rakiplerini geride bırakan Bıdı, 'demir adam' olarak anılmaya başlandı.
Doktoru kırmadı
Kahvaltıda dahi meyve ve sebze tüketen Bıdı, toplantıda tanıştığı iç hastalıkları ve gastroenteroloji uzmanı Dr. Didem Karavelioğlu'nun muayene talebini geri çevirmedi. Dışkı örneği alınan Bıdı'nın bağırsak florasının, yararlı bakteri açısından zengin olduğu tespit edildi.