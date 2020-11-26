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Dışişleri Bakanlığı'ndan Fransa Senatosu'na tepki: İbretlik bir örnektir

Fransız Senatosunda, sözde "Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ni" tanıyan karar onaylandı. Karara Dışişleri Bakanlığı tepki gösterdi.

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Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'ı Ermenistan işgalinden kurtarması ile birlikte Fransa'daki Ermeni lobisi harekete geçti. Sağcı ve muhafazakarların çoğunlukta olduğu Fransa Senatosu, Ermeni lobisinin de etkisiyle tavsiye niteliğindeki karar taslağını oyladı.Fransız Senatosu 1'e karşı 305 "evet" oyu ile "Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin" tanınmasını öngören teklifi kabul etti. Karara Dışişleri Bakanlığı tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada  "Fransa Senatosu’nun Yukarı Karabağ ihtilafı hakkında dün kabul ettiği karar uluslararası hukukun en temel ilkelerinin, meşruiyetin ve hakkaniyetin iç politika mülahazaları uğruna hiçe sayılmasının ibretlik bir örneğidir. Kararda Türkiye’ye atfen dile getirilen temelsiz iddiaları ise külliyen reddediyoruz." denildi.

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