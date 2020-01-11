HABER /  POLİTİKA
ADV Mazluma Çatı Olalım

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Rusya'ya Hafter çağrısı

Dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “ Libya’daki ateşkes konusunda Türkiye üzerine düşeni yaptı. Rusya’nın Hafter’i ateşkese ikna etmesi gerek” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gana Dışişleri ve Bölgesel Entegrasyon Bakanı Shirley Ayorkor Botchwey ile ortak basın toplantısında Libya ile ilgili gazetecilerin sorusuna yanıt verdi.

Libya'da ateşkes çağrısına değinen Çavuşoğlu, Rus dostlarımızdan beklentimiz; iki devlet başkanının mutabık kaldığı gibi Hafter'i bu konuda ikna etmeleridir." dedi.

Çavuşoğlu, "İş siyasi çözüme geldikten sonra herkesin işin içinde olması konusunda sıkıntımız yok, buna Hafter de dahil ama önce ateşkese riayet edecek" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
İran Devrim Muhafızları Ukrayna yolcu uçağını neden vurduğunu açıkladı
Bakan Bekir Pakdemirli'den KKTC'ye su götüren boru hattı ile ilgili açıklama
Şamil Tayyar Kılıçdaroğlu'nun İran'da düşen uçakla ilgili iddiasını tiye aldı
Kanal İstanbul'la ilgili Prof. Cemal Saydam'dan açıklama: Erkekliği öldürür
Yargıtay işyerinde dedikodu yapmayı tazminatsız kovulma nedeni saydı
Ali Koç Comolli'nin yetkilerini elinden aldı istifasını bekliyor
ÖNCEKİ HABERLER
MHP'de iştişare toplantısı başladı
9 ilaç daha ödeme listesine alındı Zehra Zümrüt Selçuk duyurdu
Mustafa Cengiz: Rakiplerimiz biz de isteriz diye saldırmasın
Başakşehir'de iş yerinde patlama: Ölü ve yaralılar var
Trabzonspor'un forvet üçlüsü ikinci yarıyı iple çekiyor
Sözleşmeli öğretmenlik başvuru 2020 nasıl yapılır son gün uyarısı
Yorumlar