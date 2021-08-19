Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıkladı! Türkiye Taliban'ı tanıyacak mı?

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin Taliban yönetimini tanıyıp tanımayacağına yönelik soruya yanıt verdi. Bakan Çavuşoğlu, "Önce hükümetin nasıl kurulacağını görmemiz lazım" dedi.

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Taliban'dan kaçış ve ülkeden tahliyeler sürerken Ankara da gelişmeleri yakından takip ediyor. Konuyla ilgili Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Türkiye'nin yeni hükümeti tanıyıp tanımayacağına yönelik soruya yanıt veren Balan Çavuşoğlu şunları söyledi:

"Önce hükümetin nasıl kurulacağını görmemiz lazım. Tutumlarımız ve vereceğimiz mesajlar aynı olsun diye tüm ülkelerle görüşüyoruz. Kapsayıcı bir hükümet kurulacak mı bunları görmemiz lazım.

Uluslararası camiayla birlikte hareket edeceğiz. Görüştüğümüz Amerika Rusya, Çin, herkes hemfikir uluslararası toplumla hep birlikte hareket edeceğiz.

Atacağımız adımlar koordine edilecek. Belki NATO Dışişleri Bakanları toplantısı olacak cuma günü. Uluslararası toplumla birlikte hareket etmemiz lazım. Önceden bir karar vermek, şöyle olacak böyle olacak doğru olmaz."