GÜNCEL

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Barış Kurulu'na katılacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Barış Kurulu toplantısına katılacağı bildirildi. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 19 Şubat 2026 tarihinde ABD’nin başkenti Vaşington’da düzenleneceği kaydedildi.

Dışişleri Bakanlığı, 19 Şubat 2026 tarihinde ABD’nin başkenti Vaşington’da düzenlenecek Barış Kurulu toplantısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın söz konusu toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen katılacağı belirtildi.

Açıklamada, “Sayın Bakanımız, 19 Şubat 2026 tarihinde Vaşington’da düzenlenecek Barış Kurulu’nun ilk toplantısına Sayın Cumhurbaşkanımızı temsilen katılacaktır.” ifadelerine yer verildi.

Toplantının içeriği ve gündemine ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

