Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: AB, Türkiye olmadan eksik kalır

Finlandiya'ya giden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, mevkidaşı Elina Valtonen ile ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Fidan Avrupa'nın yeni bir stratejik denklem sürecine girdiğini vurgulayarak, "Bu konjonktürde AB'nin Türkiyesiz, Türkiye'nin de AB'siz eksik kalacağını düşünüyoruz." dedi. Gazze'deki duruma da değinen Bakan Fidan, "İnsani yardımların içeriye girişi yetersiz" dedi. Fidan ve Valtonen'in açıklamaları şöyle...

Bakan Fidan, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de mevkidaşı Elina Valtonen ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Mevkidaşıyla çeşitli uluslararası platformlarda karşılaştıklarını dile getiren Fidan, diğer zamanlarda da önemli konular üzerinde telefonda görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi. Fidan, bugün de dost ve müttefik Finlandiya'ya ziyarette bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, mevkidaşı Valtonen ile çok verimli görüşmeler yaptıklarını ifade etti.

Hakan Fidan şu ifadeleri kullandı:

Bugünkü görüşmemizde kapsamlı bir şekilde ikili ilişkileri ele aldık. Önümüzdeki süreçte atacağımız adımları değerlendirdik. İlişkilerimizi gerçekleştirmek için yoğun bir çaba sarf etmekteyiz. Türkiye ile Finlandiya arasındaki ticaret hacmi 2024 yılında yaklaşık 1.8 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. Bilişim teknolojileri ve yenilebilir enerji gibi alanlarda yeni iş birliklerine hazırız.

"İki ülke arasında yeni bir dönemin kapısı aralandı"

Savunma sanayii, Finlandiya ile bir diğer iş birliği alanımızı oluşturmakta. Savunma Sanayii İş birliği Mutabakat Muhtırası'nı geçtiğimiz haziran ayında imzalamıştık. İki ülke arasında yeni bir dönemin kapısı aralandı. NATO'nun caydırıcılığını pekiştirecek bu iş birliğini, aynı zamanda Avrupa'nın güvenliği ve savunma sanayii kapasitesine de katkı sağlayacak bir adım olarak görüyoruz.

"Finlandiya'nın AB üyelik sürecimize verdiği desteğe teşekkür ediyorum"

Türkiye, Avrupa'nın güvenliğine katkı sağlayan kritik bir NATO müttefikidir. Türkiye'nin SAFE mekanizması başta olmak üzere AB'nin savunma ve güvenlik girişimlerine dahil edilmesi önem taşımaktadır. Finlandiya'nın ülkemizin AB üyelik sürecine başından beri verdiği desteğe teşekkür ediyorum.

AB'nin ülkemizle ilişkilerini uzun vadeli ve gerçekçi bir bakış açısı ile ele alması gerekmekte. İş birliğimizi ileri taşıyacak perspektife ihtiyacımız var. Vize serbestisi diyaloğunun ilerletilmesinin her iki tarafın da menfaatine olduğuna inanıyoruz.

"AB'nin Türkiyesiz, Türkiye'nin de AB'siz eksik kalacağını düşünüyoruz"

Bulunduğumuz yerden bakıldığında Avrupa da yeni bir stratejik denklemin eşiğine girmiş durumda. Bu konjonktürde AB'nin Türkiyesiz, Türkiye'nin de AB'siz eksik kalacağını düşünüyoruz.

AB ve Türkiye’nin mevcut entegrasyon sürecini herhangi bir bahaneye dayanmaksızın bir an önce ileri taşıması gerekmekte. Biz hükümet olarak bu konunun arkasına büyük bir irade koyuyoruz.

"Zorluklar kararlı duruşumuzu değiştirmeyecek"

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı da görüşmemizde ele alma fırsatımız oldu. Türkiye olarak adil ve kalıcı barışa ancak diplomasi yoluyla ulaşabileceğimize inanıyoruz. Zorluklar kararlı duruşumuzu değiştirmeyecektir. Barışın tesisine yönelik çabalarımızı sürdürmekteyiz.

Gazze'de ateşkes değerlendirmesi

Bugünkü gündem maddelerimizden biri de Gazze'deki son gelişmelerdi. Ateşkesin ilanından bu yana İsrail saldırılarında yaklaşık 250 Filistinli hayatını kaybetti. Biz tüm zorluklara rağmen ateşkesin devam etmesini, bir sonraki aşamaya geçilmesini, uluslararası toplumun bu noktada üzerine düşen görevi yapmasını bekliyoruz. Türkiye de elinden geleni yapmakta. Özellikle BM'de devam eden çalışmalar var, barış planının nasıl hayata geçirileceğine ilişkin müzakereler devam etmekte. İnsani yardımların içeriye girişi yetersiz, bu konuda da çeşitli şikayetler var. Onları da daha iyi nasıl etkin hala getiririz. Bu hususta çalışmalarımız devam etmekte.

"Finlandiya'nın Filistin'i Devlet olarak tanımasını isterdim"

Finlandiya'nın Filistin'i Devlet olarak tanımasını isterdim. Şu an 150'den fazla ülke Filistin'i devlet olarak tanımaktadır. Eminim Finlandiya'nın kendine has sebepleri vardır. Finlandiya'nın ikili devletli çözümü desteklemesi, ateşkesi desteklemesi, insani yardımlarda desteğe hazır olması bizim için önemli husus.

Valtonen: "Türkiye'nin pozisyonunu takdirle karşılıyoruz"

Finlandiya'dan Türkiye'ye yapılan ihracat hacminde bir artış olduğuna işaret eden Valtonen, dünyadaki güvensizlik ve öngörülemezlik döneminde serbest pazar ve serbest şekilde ticarete katılım konusunun giderek daha da önem kazandığını anlattı.

Valtonen, Türkiye ve Finlandiya'nın Transatlantik bölgesinin güvenliği konusunu da ele aldıklarını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Finlandiya ve Türkiye, Transatlantik güvenlik konusundaki taahhütleri ile de bir aradadır. Bu anlamda, Türkiye'nin pozisyonunu takdirle karşıladığımızı ifade etmek istiyorum. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı gerçekleştirdiği savaş konusunda yaptıklarıyla ilgili olarak Türkiye sadece son 4 yılda Ukrayna'nın toprak bütünlüğü konusunu desteklemekle kalmadı aynı zamanda Rusya yasa dışı bir şekilde Kırım'ı ilhak ettiğinden bu yana da bu konuyu açıkça dile getirdi."

Valtonen, uluslararası hukukun gerekliliklerinin yerine getirilmesi, toprak bütünlüğü ve milletlerin egemenliği gibi konuların Türkiye ile Finlandiya'nın arasındaki ortaklığın merkezinde yer aldığını söyledi.

Türkiye'nin aktif arabuluculuk çalışmalarını da takdirle karşıladıklarını ifade eden Valtonen, "(Türkiye'nin) Rusya'nın Ukrayna'ya karşı gerçekleştirdiği savaşta adil ve kalıcı bir barışın sağlanması konusunda yaptıklarını takdirde karşılıyoruz." dedi.

"Türkiye'nin çabalarını ve güçlü ortaklığını büyük takdirle karşılıyoruz"

Valtonen, Rusya'nın bütün Transatlantik ittifakına "muhtemelen uzun dönemli stratejik bir tehdit" olacağına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Sadece bir ateşkesin bulunması değil, bunun ardından kalıcı bir çözümün de bulunması hem Ukrayna'daki savaş için de çok önemlidir. Aynı zamanda bizim savunma ve caydırıcılık çalışmalarımızı NATO olarak artırmamız gerekmektedir. Bu anlamda da Türkiye'nin çabalarını ve güçlü ortaklığını büyük takdirle karşılıyoruz."

Gazze'de kabul edilen ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını belirten Valtonen, "Umuyoruz ki bundan sonra ikinci aşamanın uygulanması için daha fazla adım atılmasına yardımcı olacaktır. Ve umuyorum ki iki devletli çözüme doğru bir yol bulunmasına da yardımcı olacaktır." diye konuştu.

Valtonen, 3 Kasım'da Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen, Gazze'de oluşturulacak Uluslararası İstikrar Gücü'ne ilişkin görüşme hakkında da görüştüklerini belirterek, Finlandiya'nın iki devletli çözüme güçlü şekilde bağlılığını devam ettirmekte olduğunu yineledi.

Bakan Valtonen, uluslararası hukuk temelinde, hem Gazze'deki hem de Batı Şeria'daki halkı kapsayacak şekilde uzun dönemli sürdürülebilir bir çözüme varılmasını ümit ettiklerini söyledi.

Hakan Fidan'a neden kitap gönderdi? Osmanlı ayrıntısı...

Dışişleri Bakanı Fidan'a Finlandiya'nın eski cumhurbaşkanlarından Mauno Koivisto'nun "The Russian Idea" kitabını hediye etmesine ilişkin Valtonen, "Bu kitabı göndermemin sebebi şuydu; içerisinde bir bölüm var, orada deniliyor ki; 'Rus İmparatorluğu'nun tek saygı gösterdiği güç Osmanlı İmparatorluğu'ydu." ifadelerini kullandı.