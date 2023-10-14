Dışişleri Bakanı Fidan'ın Mısır'da temasları sürüyor: Cumhurbaşkanı Sisi tarafından kabul edildi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kahire'de Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry ile görüşme gerçekleştirirken bugün ayrıca Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından kabul edildi. Sisi-Fidan görüşmesinde Gazze'deki gelişmeler ele alındı. Taraflar bölgede sükunetin sağlanmasına yönelik uluslararası çabaların artırılması konusunda fikir birliğine varırken, "Gazze halkının insani yardıma güvenli ve acil erişiminin sağlanması gerektiğini" vurguladı.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'ın başkenti Kahire'de temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry ile bir araya geldi. Bakan Shoukry, Fidan'ı kapıda karşıladı. İki bakan daha sonra görüşmeye geçti. Görüşmede Türkiye-Mısır ilişkilerinin her alanda güçlendirilmesi konusu ele alınırken, bölgesel ve uluslararası sorunlara ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Fidan ve Shoukry ikili görüşmenin ardından heyetlerarası görüşmeye başkanlık etti. İki ülke siyasi ilişkiler, ekonomik iş birliğinin geliştirilmesi ile Gazze Şeridi'ndeki şiddeti durdurma çabaları ve Filistinlilerin haklarının desteklenmesi konuları masaya yatırıldı.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Bakan Fidan'ı kabul etti

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Sisi, resmi ziyaret kapsamında başkent Kahire’de bulunan Bakan Fidan’ı kabul etti.

Gazze Şeridi’nde yükselen askeri gerilime yönelik gelişmelerin masaya yatırıldığı görüşmede taraflar, “mevcut durumun bölgenin güvenliği ve istikrarına yönelik tehdit oluşturduğu, şiddetin derhal durdurulması, sükunetin sağlanmasına yönelik uluslararası çabaların artırılması” konusunda fikir birliğine vardı.

Tarafların, bölgedeki sivillerin korunması, yerlerinden edilmesi risklerine karşı acil ve etkili tedbirlerin alınması konusunda mutabık kaldığı görüşmede, “Gazze halkının aç bırakılma, yerinden edilme gibi toplu cezalandırma politikalarına maruz kalmaması gerektiği” vurgulandı.

Taraflar ayrıca "Gazze halkının insani yardıma güvenli ve acil erişiminin sağlanması gerektiğini" vurguladı.

Mısır-Türkiye arasındaki işbirliğine ilişkin gelişmelerin de ele alındığı görüşmede Sisi, ikili ilişkilerde karşılıklı saygı ve ortak çıkarlar çerçevesinde görülen gelişmelerden memnuniyetini dile getirdi.

Mısır Cumhurbaşkanı, ilerleyen süreçte iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek ve yeni bir aşamaya taşımak için çalışmaya devam etmenin, çeşitli ikili işbirliği mekanizmalarını harekete geçirmek için karşılıklı adımların sürdürülmesinin ve somut ilerlemelerin sağlanmasının önemine dikkati çekti.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 724’ü çocuk, 458’i kadın 2 bin 215 kişinin öldüğünü, 8 bin 714 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 54 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca Gazze'de 9, Lübnan'da ise 1 gazeteci yaşamını yitirmişti.