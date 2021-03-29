Dişçiliği bırakıp Kocaeli'de bu işe başladı! Görenler tedirgin oldu 'siz mi yapacaksınız’' diyorlar
KOCAELİ'de 45 yaşındaki Hülya Kurak, 12 yıllık diş teknisyenliği mesleğini bırakıp başladığı işte görenleri hayrete düşürdü.
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yaşayan 45 yaşındaki Hülya Kurak, 12 yıl boyunca yaptığı diş teknisyenliğini çeşitli sebeplerle bıraktı. Evli ve bir çocuk annesi olan Kurak, küçük yaşlarda bir evlerinin alt katında bulunan lostracının yanında zaman geçirerek öğrendiği ayakkabı tamirciliğinin, hayatının geri kalan kısmındaki mesleğinin olmasına karar verdi.
İzmit ilçesinde açtığı iş yerinde uzun yıllardır lostracılık yapan Kurak, eskiyen ayakkabıları ve çantaları tek tek tamir ederek gün yüzüne çıkartıyor. Genellikle erkeklerin yaptığı lostracılığı, bir kadın olarak yapmanın zorluklarının olduğunu belirten Kurak, mesleğe ilk başladığında erkeklerin olumsuz tepkilerine maruz kaldığını söyledi. Tüm olumsuzluklara rağmen mesleğine tutunduğunu belirten Kurak, mesleğini en iyi şekilde yapmaya çalıştığını ve mutlu olduğunu söyledi.
Mesleğe başlama hikayesini anlatan Kurak, “Trabzon Akçabaat’lıyım. Diş teknisyenliği yaptım12 yıl. Sonra Kocaeli’ne yerleşince artık yani biraz ağır ve zaman isteyen meslek olduğu için oğlum da olunca diş teknisyenliğini bıraktım. 6 yıl özel bir muayenehanede muhasebe ve sekreterlik yaptık. Kocaeli üniversitesinde bir profesördü. Sonra muayenehaneler kapanınca tekrar diş teknisyenliği yapmak istemedim." dedi.
Sözlerinin devamında Kurak "Pahalı bir meslek kullandığımız ilaçlar da belli bir zaman aralığında tüketilmek zorunda o yüzden çok geç saatlere kadar kalıyordum, onu da yapmak istemedim. Daha önceden lostracılığa, lostra demeyelim de ayakkabı tamirciliğine daha önceden aşinalığım vardı. Bizim Trabzon’daki evin altında Ömer Amcamız vardı o yapardı, ondan merakımdan başladım işte." ifadelerini kullandı.