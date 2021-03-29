Dişçiliği bırakıp Kocaeli'de bu işe başladı! Görenler tedirgin oldu 'siz mi yapacaksınız’' diyorlar

Sözlerinin devamında Kurak "Pahalı bir meslek kullandığımız ilaçlar da belli bir zaman aralığında tüketilmek zorunda o yüzden çok geç saatlere kadar kalıyordum, onu da yapmak istemedim. Daha önceden lostracılığa, lostra demeyelim de ayakkabı tamirciliğine daha önceden aşinalığım vardı. Bizim Trabzon’daki evin altında Ömer Amcamız vardı o yapardı, ondan merakımdan başladım işte." ifadelerini kullandı.