Dışarı çıkma yasağı gelen ünlüler bakın kimler 65 yaş üstü ünlüler evde kaldı
Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'de 65 yaş ve üstü olanların sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bu yasakla beraber birçok ünlü de evde kalmak zorunda kaldı. İşte sokağa çıkma yasağı gelen ünlü isimler...
74 yaşındaki Süperstar salgına karşı sıkı önlem aldı. 600 metre karelik evini her gün sirkeli sularla temizleyen Ajda Pekkan; 4 yardımcısına maske taktırıyor ve evine ziyaretçi kabul etmiyor.
71 yaşındaki şarkıcı Selami Şahin önceki gün Bebek'te yürüyüş yaparken kameralara takıldı. Usta sanatçının uyarılara rağmen dışarı çıkması tepki çekti.
76 yaşındaki usta oyuncu kendine bakan ünlüler arasında. Geçtiğimiz günlerde eczanede görüntülenen Çehre "Kendi çapımda önlemler alıyorum. Büyük alışverişlerime giderken muhakkak maske ve eldiven takıyorum. Ama normal zamanda, arabada mendillerim var… Bol bol su içmeye çalışıyorum. Arabamda evimde her yeri silmeye çalışıyorum. Her bireyin özellikle çocuklu ailelerin çok daha dikkatli olması gerektiğini düşünüyorum" diyerek salgına karşı sevenlerini uyardı.
72 yaşındaki Erol Evgin de koronavirüse karşı evinde kalan ünlülerden. Usta şarkıcı "Evde kaldığımız bu günlerde yarım kalan resimlerimi tamamlıyorum. Sizler de hobilerinize sarılın; müzik dinleyin, film izleyin, kitap okuyun. Sanat herkese iyi gelir. Moralinizi yüksek tutun. Evde kalın, bu günler de geçecek." diyerek hayranlarına moral verdi.