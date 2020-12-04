Dışarı çıkarken dikkat! Meteoroloji uyardı: 6 kente birden sağanak yağış geliyor

Yurdun kuzey ve batı kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu, Antalya ve Muğla il geneli, İzmir ve Aydın'ın kıyı ilçeleri, Burdur'un doğu ve Isparta'nın güney kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.