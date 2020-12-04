Dışarı çıkarken dikkat! Meteoroloji uyardı: 6 kente birden sağanak yağış geliyor
Meteoroloji; İzmir, Aydın, Muğla, Isparta, Burdur ve Antalya çevreleri gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer bölgelerin az bulutlu ve açık bir gün geçireceğini açıkladı.
Yurdun kuzey ve batı kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu, Antalya ve Muğla il geneli, İzmir ve Aydın'ın kıyı ilçeleri, Burdur'un doğu ve Isparta'nın güney kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; öğle saatlerinde Antalya'nın Kemer ilçesinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.
Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.