Dışarı çıkacaklar dikkat! Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı
Yarın Kırklareli ile yurdun kuzey kesimlerinde sabah saatlerinde başlayıp akşama kadar devam edecek kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.
Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Artvin çevreleri ve Kırklareli'nin kıyı kesimlerinde yarın sağanak tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
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