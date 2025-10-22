Dışardan tüketmeyi sevenler dikkat! Kızarmış tavukta korkunç tehlike

Hızlı yaşam temposu, özellikle büyük şehirlerde yaşayanları dışarıda hazır yemek tüketmeye yönlendiriyor. Ancak uzmanlara göre, bu pratik alışkanlık uzun vadede ciddi sağlık riskleri doğurabiliyor. Özellikle dışarıda satılan kızarmış tavuklar, kısa sürede enerji verse de vücut dengesini bozarak kalp, mide ve böbrek rahatsızlıklarına yol açabiliyor.

Beslenme uzmanları, fast-food tarzı yiyeceklerin ve yüksek ısıda kızartılmış ürünlerin sık tüketilmesinin, vücutta toksin birikimine neden olduğunu belirtiyor. Bu toksinler, zamanla organların çalışma düzenini etkileyerek hem sindirim hem de bağışıklık sistemini zayıflatıyor.