Dışardan tüketmeyi sevenler dikkat! Kızarmış tavukta korkunç tehlike
Hızlı yaşam temposu, özellikle büyük şehirlerde yaşayanları dışarıda hazır yemek tüketmeye yönlendiriyor. Ancak uzmanlara göre, bu pratik alışkanlık uzun vadede ciddi sağlık riskleri doğurabiliyor. Özellikle dışarıda satılan kızarmış tavuklar, kısa sürede enerji verse de vücut dengesini bozarak kalp, mide ve böbrek rahatsızlıklarına yol açabiliyor.
Beslenme uzmanları, fast-food tarzı yiyeceklerin ve yüksek ısıda kızartılmış ürünlerin sık tüketilmesinin, vücutta toksin birikimine neden olduğunu belirtiyor. Bu toksinler, zamanla organların çalışma düzenini etkileyerek hem sindirim hem de bağışıklık sistemini zayıflatıyor.
KIZARMIŞ TAVUK SAĞLIK İÇİN RİSK TAŞIYOR
Fast food zincirlerinde ya da sokak satıcılarında en çok tercih edilen yiyeceklerden biri olan kızarmış tavuk, lezzetli olmasına rağmen ciddi sağlık riskleri barındırıyor. Uzmanlara göre tavuk yüksek sıcaklıkta kızartıldığında, “akrilamid” ve “heterosiklik amin” adlı zararlı bileşikler oluşuyor. Bu maddeler, uzun süreli tüketimde mide, bağırsak ve pankreas kanseri riskini artırabiliyor.
Lezzetini artırmak için kullanılan sos ve marinasyonlarda da tuz, şeker ve katkı maddesi oranı oldukça yüksek. Aşırı tuz tüketimi, yüksek tansiyon ve böbrek hastalıklarına zemin hazırlarken, katkı maddeleri alerjik reaksiyonlara veya sindirim sistemi rahatsızlıklarına yol açabiliyor.
