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Dış ticaret açığı yüzde 64 azaldı!

Dış ticaret açığı yüzde 64 azaldı!

Mart ayında dış ticaret açığı yüzde 63,7 geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2019 yılı mart ayında, 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 0,4 azalarak 15 milyar 486 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İthalat ise yüzde 17,8 azalarak 17 milyar 622 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret açığı yüzde 63,7 azaldı
 
Mart ayında dış ticaret açığı yüzde 63,7 azalarak 2 milyar 137 milyon dolara geriledi. Beklenti dış açığın 2.1 milyar dolar olmasıydı. Şubat ayı verisi 2.13 milyar dolardan 2.15 milyar dolara revize edildi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı 2018 Mart ayında yüzde 72,6 iken, 2019 Mart ayında  yüzde 87,9'a yükseldi.

Takvim etkilerinden arındırılmış seriye

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat yüzde 2,4 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2019 Mart ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 2,4, ithalat yüzde 2,5 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2019 yılı Mart ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 2,6 arttı, ithalat yüzde 15 azaldı.

İlk sıra ihracatta Almanya, ithalatta Rusya'nın
 
Almanya'ya  yapılan  ihracat 2019 Mart ayında 1 milyar 403 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 855 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 827 milyon dolar ile İtalya ve 782 milyon dolar ile Irak takip etti. Rusya'dan  yapılan  ithalat, 2019 yılı Mart ayında 1 milyar 969 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 615 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 405 milyon dolar ile Çin ve 940 milyon dolar ile ABD  izledi.

Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı yüzde 3,9 oldu.

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