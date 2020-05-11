Diş sıkmanın neden olduğu bu hastalıklara dikkat!
Gün içerisinde stresten ya da gece uyurken sıkılan dişler bir çok rahatsızlığın habercisi. Diş sıkma alışkanlığı hakkında dikkat edilmesi gerekenleri ve Memorial Bahçelievler Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü’nden Uz. Dr. Esma Geçkili, diş sıkma ve gıcırdatma ile ilgili bilgi verdi.
Birçok insan gün içerisinde ya da gece uyurken istemsizce gerek iş yoğunluğu, gerekse günlük yoğunluk gibi nedenlerle ciddi bir stres dalgası yaşayabiliyor. Bu stres, zaman zaman fizyolojiye yansıyor ve kişilerin istem dışı davranışlarında da belirgin bir artışa yol açabiliyor. Diş sıkma alışkanlığı da bu davranışlar arasında ilk sıralarda yer alıyor.
Diş sıkma, gün içerisinde ve uyku sırasında diş gıcırdatma veya sıkma biçiminde gerçekleşen ağzın sert ve yumuşak dokularında çeşitli olumsuzluklara yol açan istem dışı bir çiğneme sistemi rahatsızlığıdır. Günlük aktiviteler sırasında bireylerin dişlerini temasta tutup, onlara kuvvet uygulaması çok sık rastlanan bir durumdur. Bu tip aktiviteler gün içinde bir şeylere konsantre olunduğunda ya da yoğun fiziksel kuvvet sarf edildiğinde de görülmektedir.
Stres yüzünden sürekli dişlerinizi sıkıyorsanız...
Diş sıkma, psikolojik, genetik ve stres faktörlerine bağlı olarak gelişebilmektedir. Pek çok hastada beraberinde psikiyatrik belirtilerin de bulunuşu gözlemlenmiştir. Bu sendrom ile ilgili yapılan çalışmalarda, hastaların psikolojik ve psikiyatrik açıdan da değerlendirilmelerine ihtiyaç duyulduğu bilinmektedir.
Psikolojik etkenler var olan ağrıyı ve yakınma şiddetini artırarak ağrıyı gidermek için uygulanan tedavilere yanıtı azaltabilmektedir. Yapılan çalışmalarda stresli ve yorucu günlerden sonra diş sıkma veya diş gıcırdatmada artış gözlenmektedir. Bu alışkanlıkların anksiyete, sinir, kaygı ve depresyon ile ilişkisi olduğu bilinmektedir.