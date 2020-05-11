Diş sıkmanın neden olduğu bu hastalıklara dikkat!

Birçok insan gün içerisinde ya da gece uyurken istemsizce gerek iş yoğunluğu, gerekse günlük yoğunluk gibi nedenlerle ciddi bir stres dalgası yaşayabiliyor. Bu stres, zaman zaman fizyolojiye yansıyor ve kişilerin istem dışı davranışlarında da belirgin bir artışa yol açabiliyor. Diş sıkma alışkanlığı da bu davranışlar arasında ilk sıralarda yer alıyor.